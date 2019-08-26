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فن

تكة ناصيف زيتون تحصد 31 مليون مشاهدة.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:28 م
ناصيف زيتون - تكة
ناصيف زيتون - تكة
سعيد فراج
حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 31 مليونا و750 ألف مشاهدة حتى الآن وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

أغنية "تكة" للفنان السوري ناصيف زيتون، من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

تكة يقدمها للفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة "لايف" خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.

وتقول كلمات أغنية تكة:

راح يوقف قلبي
دخيلك يا ربي
وشو حلوة عينيها
بضحكه
بتنسيني همي
وعم تمشي بدمي
وراح موت عليها...

يشار إلى أن الفنان السوري ناصيف زيتون، شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، وقدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.

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