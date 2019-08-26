وكيل الصحة والسكان بأسوان: 112 وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى .. فيديو

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات، كان يتم في مكان واحد في أسوان هو معهد أورام أسوان فقط، وهي مسافة بعيدة على عدد من المواطنين.



وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان خلال تقرير له مع فضائية "TeN" اليوم أنه تم تقريب هذا الكشف المبكر للسيدات، وذلك عبر النزول للقرى والنجوع.



وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان أنه سيتم العمل في 112 وحدة صحية، والتوعية في حوالي 80 جمعية.



أشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان إلى أنه بجانب الكشف عن أمراض السكر والضغط في حوالي 170 مكانا العملية تتم بيسر في جميع الأماكن.