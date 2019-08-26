ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل الصحة والسكان بأسوان: 112 وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى .. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:58 م
صدى البلد
محمود محسن
قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات، كان يتم في مكان واحد في أسوان هو معهد أورام أسوان فقط، وهي مسافة بعيدة على عدد من المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان خلال تقرير له مع فضائية "TeN" اليوم أنه تم تقريب هذا الكشف المبكر للسيدات، وذلك عبر النزول للقرى والنجوع.

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان أنه سيتم العمل في 112 وحدة صحية، والتوعية في حوالي 80 جمعية.

أشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان إلى أنه بجانب الكشف عن أمراض السكر والضغط في حوالي 170 مكانا العملية تتم بيسر في جميع الأماكن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 328 فريقا طبيا.. الإسكندرية تستعد لحملة الكشف عن أورام الثدى

محافظ الإسكندرية يعطى إشارة بدء مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى.. صور

إقبال كثيف على مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في البحيرة

تطبيق موبايل للسيدات..فحص 8325 امرأة فى اليوم الأول للمبادرة الرئاسية

استقبال 35 ألف سيدة بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بـ القليوبية

استقبال 50 ألف سيدة في مبادرة الكشف عن سرطان الثدي بـ القليوبية

ترشيحاتنا

وزير التموين يعلن أماكن إقامة هايبر لولو في مصر

رئيس الإنقاذ البحري: فرضنا رسوما على زيارة الدلافين فهربت من مكانها.. فيديو

إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه.. وتجديد حبس صديقيّ القتيل

يمتلك مهارات أخرى .. الزمالك يشيد بـ حارسه الجديد محمد عواد.. فيديو

اخبار الحوادث .. إخلاء سبيل فتاة العياط والنيابة تستأنف.. وقرص ترامادول وراء مقتل مسن داخل صيدلية

طارق العريان يكشف عن أكبر مشهد مطاردات فى السينما .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة