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رياضة

بني سويف يبحث عن مهاجم أفريقي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:27 م
حسن موسي المدير
حسن موسي المدير الفني لبني سويف
عبدالله هشام
أكد حسن موسى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، على رغبته في الحصول على مهاجم جديد للفريق استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد.

وأضاف موسى في تصريحات خاصة لصدى البلد: نرغب في الحصول على مهاجم أفريقي قوي ويجيد ضربات الرأس الفترة المقبلة، لكن إذا لم نحصل عليه سنخوض الموسم بشكل طبيعي.

وأكمل: لن يكون هناك صفقات جديدة الفترة المقبلة غير المهاجم الافريقي اذا وجدناه ولدينا فريق قوي كامل من اللاعبين الذي سيحاربون لتحقيق امال الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.

جدير بالذكر ان فريق بني سويف انهي الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصاعد للدوري الممتاز أسوان.

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