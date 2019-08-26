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مرأة

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:32 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الكاتبة ومشجعة نادي الزمالك ياسمين الخطيب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مثيرة لها.

وظهرت ياسمين بصورة على أبواب منزلها بفستان أبيض طويل ولكنه مجسم يظهر مفاتنها، وارتدت سليبر فضي بقدميها واعتمدت تسريحة شعر بسيطة كما أنها تخلت عن المكياج.

وكتبت ياسمين "I loooOOOoooove your dresses" وانهالت عليها التعليقات معبرة عن جمالها.

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