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محمد الباز: جزء كبير من الدعم يتم سرقته.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:00 م
الدعم
الدعم
محمد القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك جزءا كبيرا من الدعم تتم سرقته.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدولة خصصت 89 مليار جنيه للدعم، لكنه لا يصل لمن يستحقه.

وأكد الإعلامي محمد الباز إلي أن هناك حربا تقودها الدولة لكي يصل الدعم إلي مستحقيه.

وأشار الإعلامي محمد الباز إلي أن هناك وجوها لاستنزاف الدعم لهذا لا يصل إلى مستحقيه.


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