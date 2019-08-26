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الديهي: العالم ينظر بتقدير للرئيس السيسي بعد تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة مجموعة السبع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كممثل مصر التي تحمل تجارب عدة ينظر لها العالم باحترام، ومنها تجربة التنمية المستدامة الذي جعل المنظمات الدولية تنظر للاقتصاد المصري على أنه الأكثر نموًا.

وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية ten أن تجربة المصرية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية هي التي رشحت مصر لحضور هذه القمة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الرئيس السيسي سن سنة حسنة أنه لا يتخذ القرار منفردا، واصطحب معه عدد من زعماء الدول الإفريقية التي وجهت فرنسا الدعوة لهم؛ لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن العالم ينظر بتقدير واحترام للرئيس السيسي وتجربته في تحقيق التنمية المستدامة تزامنًا مع الحرب الضروس ضد الإرهاب، مع مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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