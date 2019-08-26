الرئيس اللبناني السابق يطالب جيش بلاده بالتصدي لاعتداءات إسرائيل

قال الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، اليوم الاثنين، إنه " خلال ولايته الرئاسية اعتدت إسرائيل على شجرة في العديسة فتصدى لها الجيش اللبناني بأوامر واضحة".



وأضاف سليمان: "اليوم على رئيس الجمهورية أن يأمر الجيش بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل".



وتابع سليمان: " يجب أن يتصدى لبنان للمسيرات الإسرائيلية وعلى حزب الله أن يضع خبراته بتصرف الدولة"، مؤكدا أن ارتباط أي فصيل لبناني بالموضوع الإقليمي يعطل الاستراتيجية الدفاعية ويضعف الدولة على الصعد كافة.



وقال سليمان:"سنة ٢٠١٢ اتفقنا على تحييد لبنان عن صراعات المحاور كمقدمة لإقرار الاستراتيجية الدفاعية لكن حزب الله تراجع".