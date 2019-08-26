سر المقعد الفارغ بجوار الرئيس السيسي خلال جلسة المناخ بقمة مجموعة السبع

كشفت تقارير إعلامية عن سر المقعد الفارغ بجوار الرئيس السيسي خلال جلسة عمل حول "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، في إطار قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية.



وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطى مناقشة هامة مع قادة العالم حول المناخ تاركا كرسي فارغ مكانه، وكان من المنتظر أن يحضر الجلسة مع الرؤساء المشاركين.



وناقشت القمة التي حضرها الرئيس السيسي بجوار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا هامة مثل كيفية مكافحة حرائق غابات الأمازون، لكن ترامب فضل إرسال مساعديه بدلا من المشاركة بنفسه.



وأشارت الصحيفة إلى وجهة نظر الرئيس الأمريكي بشأن القضايا البيئية وادعى في وقت سابق أن "تغير المناخ خدعة اخترعها الصينيوين".



وتجاهل ماكرون خلال جلسة المناخ غياب ترامب قائلا إن هدفه لم يكن جعل الولايات المتحدة تنضم لاتفاق المناخ، معلقا "لا يمكنك إعادة كتابة الماضي".



وأعلن ماكرون أن القادة وافقوا خلال اجتماع المناخ على حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة البرازيل ودول أمريكا الجنوبية الأخرى، على مواجهة الحرائق التي تجتاح غابات الأمازون.



كان ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، قائلة إن بلاده ستكف عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس ولن تلتزم بالقيود المالية والاقتصادية الشديدة التي يفرضها الاتفاق على الولايات المتحدة.



ورد الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، على سؤال حول تغير المناخ، قائلا إن ثروة الولايات المتحدة تقوم على الطاقة وأنه لن يعرضها للخطر من أجل الأحلام وطواحين الهواء.