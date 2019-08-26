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أحمد جمال يشارك المتعافين من تعاطى المخدرات الاغانى المناهضة للإدمان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:05 م
لفنان أحمد جمال
لفنان أحمد جمال
محمد عبد المنعم
شارك الفنان أحمد جمال المتعافين من تعاطى المخدرات بتقديم مجموعة من الاغانى لدعمهم خلال ختام فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات.


جاء ذلك خلال فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزيرى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى .


وستقوم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات ،الذى أطلقه الصندوق.

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