خلال قمة تيكاد .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس في طوكيو

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن الرئيس الأمريكي خلال لقائه بنظيره الفرنسي تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إنه شخص رائع ثم تحدث عن إنجازاته في عدة مجالات.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه يوم الأربعاء سوف يصل الرئيس السيسي لطوكيو للمشاركة في مؤتمر تكاد؛ مشيرا إلى أن هذه الزيارة الثانية للرئيس لليابان في هذا العام.



وأشار موسى؛ أن الرئيس سوف يعقد لقاءه مع رئيس الوزراء الياباني؛ علاوة على لقاءات الوزراء المصريين واليابانيين؛ ومجلس الأعمال المصري والياباني؛ بالإضافة إلى أكبر 50 رجل أعمال في مصر.