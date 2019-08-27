غدا.. انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد في السعودية بمشاركة الزمالك

تنطلق غدًا بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في نسختها الـ 13 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة أندية برشلونة الإسباني "حامل اللقب"ـ والوحدة السعودي "فريق البلد المستضيف"، وفاردار المقدوني "بطل قارة أوروبا "، والدحيل القطري "بطل قارة آسيا"، والزمالك المصري "بطل قارة إفريقيا"، و"تاوباتي البرازيلي" بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى، و"نيويورك سيتي" بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي، و"سيدني الأسترالي" بطل بطولة أندية أوقيانوسيا، و"مضر السعودي" و"كيل الألماني" مرشحان من الاتحاد الدولي لكرة اليد.



وسيلتقي في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام مبارياتها في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام فريق "كيل" الألماني ونظيره "سيدني" الأسترالي عند الساعة الرابعة والربع عصرًا، يليها حفل الافتتاح، ثم يلتقي فريق مضر مع فريق نيويورك سيتي في الساعة الثامنة مساء، وسينضم الفريقان الفائزان إلى باقي الفرق الستة، لتقام بعد ذلك مباريات دور الثمانية.



ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في مونديال الأندية من دور الـ 8 بعد غد، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة سيدني الأسترالي وكيل الألماني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.