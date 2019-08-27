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الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:06 ص
قطع المياه
قطع المياه
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها غدا الاربعاء لمدة 8 ساعات من الساعة التاسعه مساءًا وحتى الساعه الخامسه فجرًا.

أوضحت الشركة أن انقطاع المياه يأتي بسبب أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

ناشدت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ان الشركة حريصة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع خلال فترات غسيل الشبكات والخزانات.

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