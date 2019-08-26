ثالث أقوى اقتصاد.. أحمد موسى: صادرات اليابان 670 مليار دولار

قال الإعلامي أحمد موسى إن مساحة اليابان ثلث مساحة مصر تقريبًا وعدد سكانها 127 مليون نسمة، موضحا أن لديهم مخاوف من تناقص عدد السكان خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك ارتفاعًا في عدد كبار السن في اليابان، موضحًا أن عدد الوظائف الموجود أكبر من عدد الموظفين وذلك للاعتماد على الإنسان الآلي.





تحدث الإعلامي أحمد موسى عن التقدم في الصحة والتعليم في اليابان، وكيف يستعدون إلى إطلاق أسرع قطار في العالم الذي يطلقون عليه «الرصاصة».





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن صادرات اليابان تتجاوز 670 مليار دولار، وتعتبر ثلاث أقوي دولة اقتصاديا على مستوى العالم.