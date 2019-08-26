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مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: سنجني ثمار استراتيجية الطفولة المبكرة بعد 20 عاما

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:31 م
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
أمل مجدى
هنأ رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، المجلس القومى للطفولة والأمومة على تشكيل لجنة وضع استراتيجية قومية للطفولة المبكرة .

وقال الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن توحيد الجهود والدعم من الوزارات المختلفة فى هذه الاستراتيجية سيكون فى صالح اطفال مصر .

وأضاف مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن تفعيل لجان الحماية للأطفال فى جميع المحافظات سيقلل نسب التشرد والتسرب من التعليم خاصة إذا وجدت فى اللجنة مختصين بالظروف الاقتصادية للأسر المصرية لعمل مشروعات للأسر الفقيرة ليستطيعوا تعليم أبنائهم .

ونوه الى ضرورة تدريس الثقافة الجنسية لخلق نوع من الاحترام ،وفى عشر سنوات سيكون لدينا جيل مستنير قادر على احترام المرأة وستكون شريكة فى صنع القرار وسنجنى ثمار الاستراتيجية بعد ٢٠ سنة .

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