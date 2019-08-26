فحص طبي يفصله.. كريم نيدفيد يقترب من الاستبعاد من القيد بـ الأهلي

يخضع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي شامل في ألمانيا لتحديد نسبة شفائه من الإصابة بعد أن شعر ببعض الآلام من جديد.





وقالت مصادر بـ"الأهلي" لـ"صدى البلد"، إن هناك استقرارًا كبيرًا على عدم قيد كريم نيدفيد، وتأجيل هذا الأمر إلى شهر يناير المقبل؛ لإفساح المجال إلى ضم مهاجم أفريقي جديد.





وأضافت المصادر أن الفحص الطبي سوف يحدد الموقف النهائي للاعب من القيد المحلي.



