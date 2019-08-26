فحص طبي يفصله.. كريم نيدفيد يقترب من الاستبعاد من القيد بـ الأهلي

يخضع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي شامل في ألمانيا لتحديد نسبة شفائه من الإصابة بعد أن شعر ببعض الآلام من جديد.
وقالت مصادر بـ"الأهلي" لـ"صدى البلد"، إن هناك استقرارًا كبيرًا على عدم قيد كريم نيدفيد، وتأجيل هذا الأمر إلى شهر يناير المقبل؛ لإفساح المجال إلى ضم مهاجم أفريقي جديد.
وأضافت المصادر أن الفحص الطبي سوف يحدد الموقف النهائي للاعب من القيد المحلي.
يذكر أن الأهلي صعد إلى دور الـ32 بعدما تغلب على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) في مجموع لقائي الذهاب والعودة. وانتهى لقاء الذهاب في برج العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد، وفي مباراة العودة حقق الأهلي أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالفوز بتسعة أهداف نظيفة.