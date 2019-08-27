تحسن حجم المطلوب من الحكومة للإئتمان المحلي لـ2.4 تريليون جنيه في 4 أشهر

تحسن حجم المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي لـ2.4 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 2.41 تريليون في مارس السابق له بفرق 10 مليارات جنيه ومقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه في فبراير السابق عليه.





قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات بلغت 2.36 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 2.381 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ2.37 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.





ووصل حجم الإقراض والخصم المطلوب من الحكومة نحو 732.8 مليار جنيه مقابل 727.5 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 744.5 مليار جنيه في فبراير 2019.



