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فن

عيش يا قلبي لـ أبو تتصدر التريند في أقل من 24 ساعة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:09 م
المطرب أبو
المطرب أبو
شيرى نبيل
استطاع المطرب العالمى ابو أن يتصدر قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب فى مصر وبعض الدول العربية بأغنيته الجديدة «عيش يا قلبي» التى قام بطرحها أمس المنتج محمد جابر من خلال شركة «جاما ميوزيك».

يذكر أن الأغنية من كلمات ابو ومحمد سرحان وألحان وتوزيع مينو ومن إخراج المخرج اللبناني الكبير فادى حداد.

وشارك في التصوير الفنان اللبناني القدير رفيق على احمد والفنانة فاليري ابو شقرا.

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