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شاب إخواني يفضح قنوات الجماعة بتركيا.. ويكشف أسرارا نارية عنها.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:50 م
مذيعي الجماعة بتركيا
مذيعي الجماعة بتركيا
محمد القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك أحد الشباب المتحالفين مع الإخوان قام بفضح قنوات الجماعة بتركيا، وكشف أسرارا عن أداء مذيعيها.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «الشاب قال ان قنوات ما تسمى الثورة أو الشرعية، قنوات تنطع، والسبب في ذلك أن البضاعة التي يقدمونها عبارة عن تدليس وتشتيت».

وأضاف «دا واحد من أنصار الجماعة، حاطط صورة مرسي عبر حسابه علي الفيس بوك، وبيقول ان القائمين على هذه القنوات والضيوف عبارة عن متنطعين ولا صلة لهم بالثورة من قريب أو بعيد وليس هناك دليل واحد يثبت أنها قنوات ثورة».

وعقب "الباز"، بعد أن قرأ المنشور الخاص بالشاب، قائلا: «الشاب تكلم عن معتز مطر وأيمن نور ومحمد ناصر وحمزة زوبع، وقال دول مجموعة من النطع المتشدقين بالكلام، وربنا بيسلط أبدان علي أبدان والجماعة هتخلص على بعضها».

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