رخا حسن يكشف مزايا وأهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع.. فيديو

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر شارك بصفة أساسية في قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، وفرنسا قررت دعوة مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لحضور قمة الدول السبع لعرض قضايا ومشاكل القارة الأفريقية.



وأضاف رخا أحمد حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تم عرض مطالب تحقيق التنمية في أفريقيا وذلك لن يتحقق إلا عن طريق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور المرأة ونقل التكنولوجيا إلى الدول الأفريقية.



وتابع رخا أحمد حسن:" قمة الدول السبع الكبرى به فوائد كثيرة ومزايا لمصر، ومنها اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي ورؤساء الدول المشاركة في القمة ورؤساء الحكومات المشاركة في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى".



وأكمل رخا أحمد حسن:" الرئيس السيسي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول".



وفي سياق آخر قال رخا أحمد حسن، إن الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر التيكاد في اليابان، واليابان تعقد هذا المؤتمر من أجل بحث كيفية تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، مضيفا:" مصر مدعوة لحضور مؤتمر التيكاد باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي".

