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برلمان

حسونة: تقاعس الحكومة عن حل سرقات أغطية البالوعات يسبب كوارث يومية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:23 م
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
فريدة محمد
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها سبق وحذرت مرارا من انتشار سرقات بالوعات الصرف الصحي دون ان تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها، وتسبب ذلك في مخاطر للأطفال والمواطنين.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أنه جراء تقاعس الحكومة والمحليات عن إيجاد حل لهذه الأزمة المنتشرة في المحافظات، فإننا نواجه بشكل دوري حوادث سقوط للأطفال وإصابتهم بإصابات بالغة وتصل للوفاة والغرق في أحيان كثيرة.

وأشارت إلى أن السبب الحقيقى وراء هذه الكارثة هو سرقة غطاء البالوعات، وضعف الرقابة عليها وسرعة التعامل مع حالات السرقة.

ونوهت إلى أن كل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البالوعات.

وأكدت النائبة أن حادثة سقوط طفل بمنطقة الطالبية في بالوعة صرف صحي، وتكرار الحوادث المشابهة، يجب أن يدفع الحكومة إلى استراتيجية واضحة لحل هذه الأزمة وتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لها.

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