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برلمان

برلمانية: زيارة الرئيس لفرنسا تعكس مكانة مصر عالميا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:33 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى
قالت النائبة سعاد المصرى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة ناجحة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ومحوريا، كما انها تعكس مكانة مصر عالميا، وكيف اصبحت محط أنظار جميع الدول على مستوى العالم بفضل سياسة القيادة الحالية.

وقالت المصرى، فى بيان لها اليوم، إن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لبحث قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محور كلمة الرئيس أمام قمة شراكة مجموعة الدول السبع و إفريقيا ، تضمنت رؤية مصر وإفريقيا ، وهو ما يعكس ثقل مصر بحكم رئاستها للاتحاد الإفريقي، وإلقاء الضوء على حجم التحديات التي تواجه دور مصر في إفريقيا وعلي رأسها الخوف من الدور المصري المتنامي في إفريقيا من بعض القوى الدولية و الإقليمية، وضرورة تنمية البنية التحتية لمصر ودول إفريقيا خاصة المرتبطة بقطاع النقل في إفريقيا، وتنمية البنية التكنولوجية المرتبطة بالتجارة مع إفريقيا.

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