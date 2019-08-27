الداخلية فى يوم.. ضبط صاحبي ورشة بالجمالية لاتهامهما بتصنيع المصوغات غير مدموغة ومقلدة.. والقبض على هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة في حملة بأسوان

ضبط عاطلين مسجلين شقييّ خطر بـ 934 قرصا مخدرا فى حملة بالغربية

ضبط عنصرين إجراميين يتاجران في العقاقير المخدرة ببولاق أبو العلا









ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على صاحبى ورشة مجوهرات بالجمالية لاتهامهما بتصنيع المصوغات غير مدموغة ومقلدة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





وردت معلومات إلى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أن صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية فى حارة اليهود بالجمالية وشريك بذات الورشة لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من الورشة عملهما مكانا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة.





وعثر داخل الورشة على 5 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية وجميعها مدموغة بأختام مقلدة وعدد 65 قلم حديدي مقلد (تستخدم فى تقليد الدمغات ) و2 مكبس حديدي وأدوات تصنيع وميزان كهربائي حساس.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.









كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن اليوم من ضبط عاطلين مسجلي خطر بحوزتهما 934 قرصا مخدرا قبل ترويجها على عملائهما بطنطا.





كانت الإدارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا تلقت إخطارا بضبط إثنين من العناصر الإجرامية، سبق إتهامهما فى 8 قضايا متنوعة، لقيامهما بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا،وبحوزتهما 934 قرصا مخدرا ومؤثرا على الحالة النفسية، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.





وبمواجهه المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائهما.





كما تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .





فيما تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.





وأسفرت الحملة اليوم،عن ضبط 865 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 201 حكم حبس جزئى، و 49 حكم حبس مستأنف ، و 439 أحكام غرامات، و 170 مخالفات ، بجانب 6 متهمين .





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 38 قضية تموينية شملت ضبط قضية لتجميع دقيق بلدى مدعم ، و 8 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، إلى جانب 14 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 2 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن 5 قضايا لسلع مجهولة المصدر .





وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 397 مخالفة متنوعة شملت 229 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 168 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .





وفي مجال ضبط قضايا الأموال العامة تم ضبط عدد (9) قضايا منها 5 قضايا لمحل كمبيوتر بدون ترخيص ، و 2 كاتب عمومى بدون ترخيص ، و 2 مطبعة بدون ترخيص .





وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 616 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبات توك توك و دراجة نارية وتروسيكل و 3 دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 147 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 79 تصالح فورى ، و 100 مخالفة غرامة ونش ، و 86 حالة عدم قبول التصالح، و 195 مخالفة متنوعة.





وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .





وفى سياق متصل ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.





وعُثر بحوزة المتهمين على 1854 قرصًا مؤثرًا على الحالة النفسية والعصبية- 11905 اقراص وأمبولات لأدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر– 3 هواتف محمولة.



