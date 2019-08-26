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سفير مصر باليابان : القطاع الخاص يشارك لأول مرة في مؤتمر الـ تيكاد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:20 م
السفير أيمن كامل
السفير أيمن كامل
عبد الخالق صلاح
قال السفير أيمن كامل؛ سفير مصر في اليابان؛ إن هناك زخما كبيرا في العلاقات المصرية اليابانية خلال الفترة الأخيرة؛ موضحا ان الرئيس السيسي زار اليابان مرتين هذا العام.

وأضاف كامل خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن اليابان من أكبر الدول المانحة لأفريقيا؛ وهي أول دولة تدخل في التعاون من أجل التنمية من الدول الافريقية .

وأشار الى أن مؤتمر «التيكاد 7»؛ هام للغاية لأنه يساهم في التنمية الافريقية؛ لافتا الى انه لأول مرة سوف يتم اشراك القطاع الخاص في مؤتمر التيكاد.

ونوه بأن هناك ما يقرب من 50 رجل أعمال مصري مشاركون في مؤتمر التيكاد.

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