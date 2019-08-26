ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 33 ألف جنيه.. جمارك مطار مرسى علم تحبط تهريب 20 ألف فلتر سجائر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:00 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك مطار مرسى علم الدولي برئاسة عبدالجواد شيخون، محاولة تهريب 20 ألف فلتر سجائر إلكترونية بـ 100 عبوة بقيمة بلغت 33 ألف جنيه، كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكبة أوكرانية الجنسية قادمة علي الرحلة سكاي اب إيريلاينز رقم SQp5501 من مدينة كييف بأوكرانيا.

قال مصدر جمركي بارز، إن الراكبة كانت تحمل 3 حقائب وعند فحص الأمتعة الخاصة بها علي جهاز الفحص بالأشعة، تم الاشتباه في وجود كثافات بتلك الحقائب، ليتم تفتيشها واكتشاف المضبوطات.

تم تشكيل لجنة جمركية من " هانى عنتر، وائل منصور، محمد رشدي ، وائل منصور ، كرم أحمد"، وتحرير محضر بالواقعة واخطار مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط تهريب أدوية بـ 200 ألف جنيه في جمارك برج العرب

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية

جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب بضائع بـ 840.62 ألف جنيه.. صور

جمارك سفاجا تحبط 10 محاولات تهريب تقترب من المليون جنيه

ترشيحاتنا

رانيا علواني كانت متفقة معايا.. تامر أمين يكشف المستور في أزمة وقفه

خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

أداء بطولى.. منتخب مصر لكرة اليد يحقق ريمونتادا قوية أمام نيجيريا

اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019.. صفقة المدرب الجديد خلال ساعات.. ورمضان صبحى يكشف كواليس حياته الشخصية

تفاوت في أسعار السيارات المستعملة بـ سوق العاشر.. إسماعيل يكشف الأسباب

البرازيل وفرنسا.. أزمة دبلوماسية بسبب زوجتي الرئيسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا

فستان كاجول مشجر.. هند صبري بإطلالة أنيقة في صور جديدة