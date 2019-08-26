بقيمة 33 ألف جنيه.. جمارك مطار مرسى علم تحبط تهريب 20 ألف فلتر سجائر

أحبطت جمارك مطار مرسى علم الدولي برئاسة عبدالجواد شيخون، محاولة تهريب 20 ألف فلتر سجائر إلكترونية بـ 100 عبوة بقيمة بلغت 33 ألف جنيه، كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكبة أوكرانية الجنسية قادمة علي الرحلة سكاي اب إيريلاينز رقم SQp5501 من مدينة كييف بأوكرانيا.



قال مصدر جمركي بارز، إن الراكبة كانت تحمل 3 حقائب وعند فحص الأمتعة الخاصة بها علي جهاز الفحص بالأشعة، تم الاشتباه في وجود كثافات بتلك الحقائب، ليتم تفتيشها واكتشاف المضبوطات.



تم تشكيل لجنة جمركية من " هانى عنتر، وائل منصور، محمد رشدي ، وائل منصور ، كرم أحمد"، وتحرير محضر بالواقعة واخطار مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

