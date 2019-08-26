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محمد الباز: حسن البنا مسئول عن 90% من الخراب اللي حصل في مصر ..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:04 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
محمد القاضي
عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لزينب الغزالي إحدى قيادات جماعة الإخوان تحكي عن مبايعتها لحسن البنا وتدعي أنه من الصحابة.

وعلق الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، على الفيديو «أنا لا أملك إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤولا خُدعوا ثم خدعوا الناس، وحسابهم علي الله أن يمنحوا شخص هذه القداسة».

وقال الإعلامي محمد الباز، «حسن البنا مسئول عن 90% من الخراب اللي حصل في مصر، ومسئول عن تأخر هذه البلد وتأخر الديمقراطية والحرية في هذه البلد».

وتابع الإعلامي محمد الباز، «حسن البنا وجماعته دخلونا في معارك جانبية».

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