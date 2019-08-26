توفير فرص عمل وضبط الأسعار.. تفاصيل مشروع جمعيتي من وزارة التموين ..فيديو

قال أحمد كمال معاون وزير التموين ومسئول مشروع جمعيتي، إن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للوزارة وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة.





وأضاف مسئول مشروع جمعيتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه من شروط التقديم أن يتراوح السن بين 21 و45 سنة ومساحة المنفذ 30 مترًا.





وتابع مسئول مشروع جمعيتي "ففي المرحلة الأولى والثانية تم فتح أكثر من 4120 منفذًا لـ مشروع جمعيتي على مستوى محافظات الجمهورية ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية".





وأكمل مسئول مشروع جمعيتي حديثه "الوزارة تستهدف نشر أكبر شبكة توزيع من منافذ التجزئة لضبط الأسعار والأسواق، وهناك إقبال كبير من الشباب على التقديم لهذا المشروع"، مضيفًا "في المرحلة الأولى فتحنا 3 آلاف منفذ والمرحلة الثانية تم فتح 1000 منفذ، والمرحلة الثالثة بها 10 آلاف طلب وتم قبول 1000 طلب".