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أخبار العالم

واشنطن تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:57 م
بنس
بنس
أحمد سيف الدين

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الإثنين، بإنه تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤكدا دعم بلاده للدولة الصهيونية.

ووفقا لما صرح به بنس لرويترز الإخبارية، فإن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة.

جاء ذلك بعد أن اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، الأحد، الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومنطقة قوسايا، بمثابة إعلان حرب، ما يعطي لبنان حق للدفاع عن سيادتها.

وصرح الرئيس اللبناني أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، بأن الاعتداءين يخالفان القرار 1701، الذي تلتزم به لبنان ويجب على إسرائيل الالتزام به أيضًا.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الشعب اللبناني يسعي للسلام ليس الحرب، لكن ما قامت به إسرائيل هو بمثابة إعلان حرب ومن حقنا الدفاع عن سيادتنا بالشكل الذي ترتئيه.

في وقت سابق كلف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي، بالتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، لإدانة الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، الذي نفذته طائرتان من دون طيار تتبعان سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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