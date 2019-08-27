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برلمان

برلمانى: مشاركة الرئيس فى قمة تيكاد 7 تؤكد أن مصر من الدول الكبيرة على مستوى العالم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
معتز الخصوصى
أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد 7 ، في دولة اليابان برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى مشاركة الرئيس فى هذه القمة تؤكد أن مصر من الدول الكبيرة على مستوى العالم ، حتى لو من الأسواق النائشئة اقصاديا ، ولكنها افضل بكثير اقتصاديا من دول كثيرة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان مصر ستستفيد من هذه القمة من خلال جذب جميع أنواع الإستثمار الأجنبى لمصر ، خاصه وأن مصر هى الدولة الوحيدة المستثمرة فى المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد التقى امس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتز.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.

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