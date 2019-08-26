ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يتعادل مع القناة بدون أهداف بمعسكر الإسماعيلية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:14 م
المصري والقناة
المصري والقناة
كتب محمد الغزاوى
تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدون أهداف مع نظيره فريق القناة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب القناة بالاسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من علي الكيكي حكمًا للساحة ومعه سعد محمد سعد ومنصور حسن كمساعدين.

شهدت المباراة حضور مجلس إدارة نادي القناة برئاسة المستشار يحيي المحجوب والذي حرص ومعه الكابتن حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة والكابتن محمد حمص المدرب العام للفريق على الترحيب بفريق المصري بقيادة مديره الفني الكابتن ايهاب جلال واللواء ياسر سالم مدير الكرة وكذلك أعضاء الجهاز الفني للمصري الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام والكابتن ياسر عزت والكابتن سيف داود مدربا الفريق والكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفني للمباراة التي سيطر المصري على غالبية فتراتها مع تراجع لفريق القناة الذي حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة . 

وشهد الشوط الثاني من المباراة اجراء الكابتن ايهاب جلال لعدد كبير من التغييرات بهدف زيادة الضغط الهجومي الا أن الكثافة الدفاعية التي لعب بها فريق القناة حال دون احراز المصري لأية أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ترشيحاتنا

يمتلك مهارات أخرى .. الزمالك يشيد بـ حارسه الجديد محمد عواد.. فيديو

هذه قصتي مع اللمبي.. رمضان صبحي يكشف كواليس حياته الشخصية

يتسلم الاستديو الجديد.. مرتضى منصور يصل مدينة الإنتاج الإعلامي

متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين

تحريز كافة التشغيلات.. الصحة تطالب بسحب مضاد حيوي بالأسواق ..مستند

كشف تفاصيل العثور على فتاة سعودية بعد 12 يوما من اختطافها في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا

فستان كاجول مشجر.. هند صبري بإطلالة أنيقة في صور جديدة