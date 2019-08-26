المصري يتعادل مع القناة بدون أهداف بمعسكر الإسماعيلية





وشهد الشوط الثاني من المباراة اجراء الكابتن ايهاب جلال لعدد كبير من التغييرات بهدف زيادة الضغط الهجومي الا أن الكثافة الدفاعية التي لعب بها فريق القناة حال دون احراز المصري لأية أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدون أهداف مع نظيره فريق القناة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب القناة بالاسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من علي الكيكي حكمًا للساحة ومعه سعد محمد سعد ومنصور حسن كمساعدين.شهدت المباراة حضور مجلس إدارة نادي القناة برئاسة المستشار يحيي المحجوب والذي حرص ومعه الكابتن حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة والكابتن محمد حمص المدرب العام للفريق على الترحيب بفريق المصري بقيادة مديره الفني الكابتن ايهاب جلال واللواء ياسر سالم مدير الكرة وكذلك أعضاء الجهاز الفني للمصري الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام والكابتن ياسر عزت والكابتن سيف داود مدربا الفريق والكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.جاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفني للمباراة التي سيطر المصري على غالبية فتراتها مع تراجع لفريق القناة الذي حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة .