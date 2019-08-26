اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019.. محمد عواد يستعرض مهاراته.. ومفاجأة في استديوهات قناة القلعة البيضاء.. طارق يحيى يكشف كواليس توليه قيادة الفريق





مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور





فى مفاجأة من العيار الثقيل .. خصص إعلام المصريين ستوديوهات قناة الأهلى الموجودة فى مجمع الاستوديوهات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامى لتنطلق منها قناة الزمالك الفضائية الجديدة.

حرص رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش تدريب الأمس، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل برج العرب.فى مفاجأة من العيار الثقيل .. خصص إعلام المصريين ستوديوهات قناة الأهلى الموجودة فى مجمع الاستوديوهات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامى لتنطلق منها قناة الزمالك الفضائية الجديدة.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:قام خالد بوطيب بأداء تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم تمهيدا لعودته خلال الفترة المقبلة بعد وصول اللاعب إلى القاهره صباح اليوم بعد انتهاء الاجازه التي حصل عليهاأدى محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء.استعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهارته الفنية خلال خوض تدريبات اليوم مع لاعبي الفريق.وجه نادي الزمالك رسالة لحارسه محمد عواد المنضم حديثا للفريق قادما من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.كشف طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن كواليس الفترة التي قضاها داخل الفريق خلال الفترة الماضية قبل تولي الصربي ميتشو لقيادة الفريق.