ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر باليابان يكشف سر الثقة اليابانية في الاستثمار بـ مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:25 م
السفير أيمن كامل
السفير أيمن كامل
عبد الخالق صلاح
قال السفير أيمن كامل؛ سفير مصر في اليابان؛ إن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي حافل خلال زيارته لطوكيو للمشاركة في قمة التيكاد 7؛ موضحا ان زيارة الرئيس سوف تتضمن العديد من اللقاءات ذات الجانب الاقتصادي.

وأشار كامل خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن قطاع الأعمال في اليابان يسعى لإجراء بحوث عن أي مقاصد للاستثمار قبل اتخاذ أي خطوة جدية؛ منوها بأن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر ارتفع إلى 106 شركات.

وأكد أن مصر استطاعت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اجراءات الاصلاح الاقتصادي؛ لأن اليابان لمست مدى جدية الدولة المصرية لتقديم حوافز استثمارية حقيقية.

وأثنى كامل؛ على تواجد عدد كبير من رجال الأعمال المصريين على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية "تيكاد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة مصرية.. طوكيو تستضيف تيكاد 7.. والتحول الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال أبرز ملفاتها.. وسفير اليابان بالقاهرة: نهدف من المؤتمر تنمية أفريقيا

مصر في قلب قمة تيكاد 7 بطوكيو.. تعزيز الحوار بين قادة أفريقيا ومناقشة قضايا النمو الاقتصادي والتجاري أبرز الملفات

أحمد موسى: مجلس الأعمال المصري الياباني شارك في تحضيرات التيكاد

بمشاركة أممية.. قمة التيكاد تنطلق في اليابان.. وسفير طوكيو بالقاهرة: حضور السيسي الأول من نوعه لرئيس مصري..وأتمني أن تسهم القمة في زيادة فرص الاستثمار والتجارة والأعمال مع دول القارة

خلال قمة تيكاد .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس في طوكيو

ترشيحاتنا

أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد

خالد قمر يفتتح التسجيل للاتحاد أمام العربى الكويتي فى البطولة العربية ..فيديو

وشمت آية قرآنية.. هند الحناوى طليقة الفيشاوى تثير الجدل بـ تاتو جديد

لأول مرة.. تفاصيل مثيرة من معلمة الإسماعيلية المصابة بجلطة بسبب موبايل ..فيديو

رانيا علواني كانت متفقة معايا.. تامر أمين يكشف المستور في أزمة وقفه

قصة حقيبة الدم.. تحملها الملكة إليزابيث والأميران تشارلز وويليام فى السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا