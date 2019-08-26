سفير مصر باليابان يكشف سر الثقة اليابانية في الاستثمار بـ مصر

قال السفير أيمن كامل؛ سفير مصر في اليابان؛ إن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي حافل خلال زيارته لطوكيو للمشاركة في قمة التيكاد 7؛ موضحا ان زيارة الرئيس سوف تتضمن العديد من اللقاءات ذات الجانب الاقتصادي.



وأشار كامل خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن قطاع الأعمال في اليابان يسعى لإجراء بحوث عن أي مقاصد للاستثمار قبل اتخاذ أي خطوة جدية؛ منوها بأن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر ارتفع إلى 106 شركات.



وأكد أن مصر استطاعت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اجراءات الاصلاح الاقتصادي؛ لأن اليابان لمست مدى جدية الدولة المصرية لتقديم حوافز استثمارية حقيقية.



وأثنى كامل؛ على تواجد عدد كبير من رجال الأعمال المصريين على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية "تيكاد".