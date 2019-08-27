التصديري للصناعات الكيماوية ينظم بعثة تجارية لغينيا..الشهر المقبل



اعلن وليد عزب،المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، عن تنظيم المجلس لبعثة تجارية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري ، إلي غانا في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل ضمن التوجهات لزيادة الصادرات ودعم القطاع.



أوضح في تصريحات له، أنه من المقرر أن يشارك بتلك الزيارة نحو 40 شركة مصرية ، مشيرا إلي أنه جري الاتفاق على عقد 162 لقاء بين الشركات المصرية ونظيرتها الغينية.



وذكر أن المجلس سيقوم بتقديم دعم 10% للشركات الجديدة التي لم تشترك في المعارض الدولية ، بالاضافة لتقديم دعم 50% للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلي أن تلك الاجراءات تأتي ضمن ترأس مصر للإتحاد الافريقي و استراتيجية المجلس لزيادة صادرات القطاع الواعد.

