مستشفى التضامن بـ بورسعيد: التأمين الصحي الجديد أحدث ثورة تطوير للمنظومة

قال الدكتور مصطفى شعبان مدير مستشفى التضامن ، احد مستشفيات التأمين الصحي الجديد، إن ما حدث خلال الفترة الماضية في بورسعيد كان بمثابة الثورة الطبية من تطوير مستشفيات والبنية التحتية بالكامل.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج«الحياة اليوم » المذاع عبر فضائية«الحياة»، أن المسشتفى تستقبل 300 مريض يوميًا، بفضل التطوير الإنشائي والتجهيز الطبي والذي تم بالكامل قبل البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكله الجديد.





وأوضح مدير مستشفي التضامن، أنه يتم استقبال المريض المحول من الوحدات الصحية وتحديد الإجراء اللازم له سوء حجز أو عملية أو إسعافات أو متابعة خارجية.