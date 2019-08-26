عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح مخاطر السجائر الإلكترونية

أكد دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السيجارة الإلكترونية صورة من صور التبغ الحديث، موضحا أن الصين هي أول ما قامت بالترويج لها من عام 2003.



وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال تصريحات تليفزيونية، أن السيجارة الإلكترونية تمثل خطرا كبيرا على الصحة، مشيرا إلى أن البعض منها يتسبب في الإصابة بأمراض السرطان.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن استنشاق دخان السجائر الإلكترونية يسبب أمراض القلب للأطفال، مؤكدا أن نسبة الإصابة وصلت إلى نسبة 25% بسبب استنشاق دخان تلك السجائر.



وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن تلك السجائر من الممكن أن تنفجر البطاريات الخاصة بها فتسبب تشوهات بالوجه لبعض الحالات وأيضا كسور في عضام الوجه.