برلماني: لم نر رئيسا مصريا وأفريقيا يشارك في محافل دولية كثيرة مثل السيسي

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد 7، في مدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.



وأكد النائب حسن السيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أننا لم نر من قبل رئيس مصرى وأفريقى يشارك فى كل هذه المحافل الدولية بالنيابة عن أفريقيا ، خاصة وان الرئيس كان مشاركا فى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى (G7).



وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن الرئيس السيسى يدافع دوما فى كل المحافل الدولية التى يشارك فيها عن أفريقا التى أهملت ونهبت ، مؤكدا انه ينقل صوت أفريقا فى مطالبها ويظهر التعاون بين الشرق والغرب وفتح مجالات الاستثمار فى الدول الأفريقية التى تقوم عليها الصناعات الكبيرة ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق لهذه الدول فى أفريقيا.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، امسـ=، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتز.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.