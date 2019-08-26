السفير أيمن كامل: اليابان تتعاون مع مصر في إنشاء المتحف المصري الجديد

قال السفير أيمن كامل؛ سفير مصر في اليابان؛ إن الرئيس السيسي وضع خطوطا واضحة لرجال الأعمال وجذب الاستثمارات اليابانية؛مرددا: « نظمنا للمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية زيارة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والعاصمة الإدارية وجبل الجلالة».



وأكد كامل خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الشهود تقول إن المستقبل سوف يشهد تعاونا كبيرا بين الجانبين المصري والياباني في عدة مجالات؛ منوها أن مصر حريصة على مد جسور التعاون بينها واليابان في مجال النقل.



ونوه كامل؛ أن اليابان تتعاون مع مصر في إنشاء المتحف المصري الجديد؛ قائلا: «نسعى لجذب السائح الياباني».





وأشار كامل؛ أنه تم تخفيض تحذيرات السفر من اليابان لمصر منذ 2018؛ مرددا: «130 ألف سائح ياباني كانوا يزورون مصر قبل 2010».