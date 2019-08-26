لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف على المعاهد والجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم الجمعة الماضي ، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك للمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.



يتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



ونوضح لطلاب المرحلة الثالثة اسماء 27 جامعة حكومية، 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى، حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام.



وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إليها أو لموقعها الإلكتروني http://www.egy-mhe.gov.eg أو إلى المجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.



ونوضح جامعات ومعاهد حكومية تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى:



اولًا.. الجامعات الحكومية

ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 وعددها 27 جامعة على النحو التالى:

.1 جامعة القاهرة

.2 جامعة الأسكندرية

.3 جامعة عين شمس

.4 جامعة أسيوط

.5 جامعة طنطا

.6 جامعة المنصورة

.7 جامعة الزقازيق

.8 جامعة حلوان

.9 جامعة المنيا

.10 جامعة المنوفية

.11 جامعة قناة السويس

.12 جامعة جنوب الوادي

.13 جامعة بنها

.14 جامعة الفيوم

.15 جامعة بني سويف

.16 جامعة كفر الشيخ

.17 جامعة سوهاج

.18 جامعة بورسعيد

.19 جامعة دمنهور

.20 جامعة أسوان

.21 جامعة دمياط

.22 جامعة مدينة السادات

.23 جامعة السويس

.24 جامعة العريش

.25 جامعة الوادى الجديد

.26 جامعة مطروح

.27 جامعة الاقصر



ثانيًا.. الجامعات الخاصة والأهلية

وينظم عملها القانون رقم 12 لسنة 2009 وعددها 27 جامعة

.1 جامعة 6 أكتوبر

.2 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

.3 جامعةأكتوبر للعلوم الحديثة والأداب

.4 جامعة مصر الدولية

.5 الجامعة الفرنسية في مصر

.6 الجامعة الألمانية في مصر

.7 جامعة الأهرام الكندية

.8 الجامعة البريطانية في مصر

.9 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

.10 جامعة سيناء

.11 جامعة فاروس

.12 جامعة المستقبل

.13 الجامعة المصرية الروسية

.14 جامعة النهضة

.15 جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

.16 جامعة النيل

.17 الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

.18 جامعة بدر

.19 جامعة هليوبوليس

.20 جامعة دراية

.21 جامعة نيو جيزة

.22 جامعة حورس

.23 الجامعة المصرية الصينية

.24 جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل



جامعات خاصة صدرت قرارات جمهورية بانشائها ولم يصدر لها قرار ببدء الدراسة حتى الآن وعددها 3

.25 جامعة السلام

.26 جامعة ميريت

.27 جامعة سفنكس



ثالثًا.. مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية

.1 الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

.2 الجامعة العربية المفتوحة

.3 الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

.4 الجامعة الامريكية بالقاهرة

.5 جامعة اسلسكا مصر



رابعًا.. فروع الجامعات الأجنبية بمصر

ينظم عملها القانون 162 لسنة 2018 وعددها 2

.1 مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر "مستضيفة فرع جامعة الأمير ادوارد الكندية"

.2 مؤسسة جامعات المعرفة الدولية "مستضيفة فرع جامعة كوفنترى البريطانية" –صدرت موافقة مجلس الوزراء ولم يصدر القرار الجمهورى المنظم لعملها حتى الآن وأيضًا قرار بدء الدراسة.



خامسًا.. الجامعات التكنولوجية

ينظم عملها القانون رقم 72 لسنة 2019 وعددها 3 على النحو التالى:

.1 الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

.2 الجامعة التكنولوجية بالدلتا

.3 الجامعة التكنولوجية ببني سويف



سادسًا.. الكليات التكنولوجية

عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا وهي كالاتى :

.1 المعهد الفني الصناعي بالمطرية

.2 المعهد الفني الصناعي للبصريات

.3 المعهد الفني للفنادق بالمطرية

.4 المعهد الفني التجاري بالمطرية

.5 المعهد الفني الصناعي بشبرا

.6 المعهد الفني التجاري بشبرا

.7 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة

.8 المعهد الفني التجاري بالروضة

.9 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان

.11 المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية

.11 المعهد الفني الصناعي ببنها

.12 المعهد الفني التجاري ببنها

.13 المعهد الفني الصناعي بقويسنا

.14 المعهد الفني التجاري بقويسنا

.15 المعهد الفني التجاري بطنطا

.16 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق

.17 المعهد الفني التجاري بالزقازيق

.18 المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى

.19 المعهد الفني التجاري بالمحله الكبرى

.20 المعهد الفني التجاري بدمياط

.21 المعهد الفني التجاري بالمنصورة

.22 المعهد الفني التجاري بدمنهور

.23 المعهد الفني الصناعي بالاسكندرية

.24 المعهد الفني التجاري بالاسكندرية

.25 المعهد الفني للفنادق بالاسكندرية

.26 المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد

.27 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد

.28 المعهد الفني التجاري ببورسعيد

.29 المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد

.30 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد

.31 المعهد الفني التجاري بالعريش

.32 المعهد الفني التجاري ببني سويف

.33 المعهد الفني الصناعي للري و الصرف والمساحة باسيوط

.34 المعهد الفني التجاري بأسيوط

.35 المعهد الفني الصناعي بسوهاج

.36 المعهد الفني التجاري بسوهاج

.37 المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي

.38 المعهد الفني الصناعي بقنا

.39 المعهد الصناعي للرى و الصرف والمساحة بقنا

.40 المعهد الفني التجاري بقنا