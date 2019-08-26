بعد قرار لجنة السياسات النقدية.. البنوك تخفض أسعار فائدتها على المنتجات المصرفية.. وتحويلات المصريين تتعافى لـ 3 مليارات دولار

انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك بعد قرار المركزى

البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لـ 3 مليارات دولار في مايو الماضي تعيين أحمد البسيوني وكيل محافظ لقطاعي السياسة النقدية والبحوث الاقتصادية بالبنك المركزي









فعلت البنوك المصرية قرار انخفاض اسعار الفائدة الصادر من البنك المركزي وقام الجهاز المصرفى بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بقرار من لجنة السياسيات النقدية نهاية الأسبوع الماضي، لتقوم بتخفيض أسعار العائد علي منتجاتها المصرفية بمتوسط 1 حتي 1.5% وخصوصا علي شهادات العائد الثابت.





يرصد "صدي البلد" أسعار الفائدة المعدلة ببعض البنوك والتي شملت بنوك " الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصرف المتحد".





البنك الأهلي الذي كان من أوائل البنوك التي خفضت أسعار العائد علي الشهادات وبعض المنتجات المصرفية منذ الخميس الماضي غير انها فعلت القرار اعتبارا من أمس، لتقوم بتخفيض قدره 1% و 1.25% علي أسعار الفائدة، شملت الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من 13% إلي 12% ، والشهادة البلاتينية ذات الربع سنوي من 15.25% لتصبح 14.25%، و شهادة الثلاث سنوات من 15% إلي 14% و النصف سنوية من 11% لـ9.75% .





وانخفضت اسعار الفائدة فى بنك مصر بنسبة 1% علي الشهادات لتصل الشهادة المتزايدة ذات العائد الشهري من 14.413% لـ 13.413% و القمة لمدة 3 سنوات من 15% لـ14%، و شهادة العائد الشهري الثابت لمدة 5 سنوات من 11.5% لـ10.5% ونظيرتها ذات 7 سنوات من 12% لـ11%.





كما انخفضت اسعار الفائدة في المصرف المتحد إلي تخفيض نسبته تراوح بين 1% و 1.5% ، شملت الشهادات الماسية الثلاثية الربع سنوية من 13% إلي 12%، و الذهبية لنفس الفترة بنسبة 12% إلي 10.5%، و حساب التوفير العادي من 10% إلي 7.25%، و شهادة الـ5 سنوات ذات العائد الشهري من 12 إلي 10.5%، وحساب التوفير الاستثماري من 9.5% إلي 8% و الحساب التوفيري الإسلامي من 8.25% إلي 7.25%.





وانخفضت اسعار الفائدة في بنك التعمير والاسكان تم تخفيض أسعار الفائدة علي الشهادات بنسبة بلغت 1.25%، لتصبح الشهادات بالعملة المحلية الشهرية بنسبة 8.5% بعد أن كانت 9.5% و لمدة 3 شهور بنسبة 8.75% بعد أن كانت 10%، ولمدة 6 شهور لـ 9.25% بعد أن كانت 10.25% و لمدة سنة من 11% لـ9.75%.





وأعلن البنك المركزي المصري،عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ٣ مليارات دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ٢.١ مليار دولار في الشهر السابق له بزيادة بلغت نحو ٩٠٠مليون دولار.





وأكد البنك المركزي،في تصريحات له اليوم،أن معدل زيادة التحويلات خلال مايو الماضي بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغت ٣٩٠.١ مليون دولار .





وسجلت التحويلات في مايو ٢٠١٨ نحو ٢.٦ مليار دولار .





وعلي نفس السياق قرر مجلس إدارة البنك تعيين أحمد البسيوني وكيل محافظ لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري ، خلفا للدكتورة نجلاء نزهي التي تشغل حاليا منصب مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية.





وأوضح البنك المركزي، أن أحمد البسيوني سيجمع بين منصبه في قطاع البحوث ومنصبه الحالي كوكيل محافظ لقطاع السياسة النقدية.





وأوضح أن أحمد البسيوني التحق للعمل بالبنك المركزي المصري في عام 2008، وساهم في تطوير قطاع السياسة النقدية وتدرج في المناصب القيادية حتى أصبح مسئولًا عن القطاع منذ عام 2016 ثم وكيل محافظ مساعد للقطاع في عام 2017.





وأضاف أن أحمد البسيوني حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بجامعة الرور ببوخوم في ألمانيا، كما استكمل دراسته العليا في الاقتصاد بذات الجامعة .



