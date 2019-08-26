كيفية إجراء البحوث العلمية.. ورشة عمل بكلية الطب جامعة المنصورة

نظمت كلية الطب جامعة المنصورة ورشة عمل خاصة بالبحث العلمي تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب، والدكتور تامر ابو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا، وذلك لاستهداف الأطباء المهتمين بالبحث العلمي فى كليات الطب البشرى والباحثين فى العلوم الطبية.



وتستهدف ورشة العمل الأطباء المهتمين بالبحث العلمي في كليات الطب البشري، طب الأسنان، الطب البيطري. تشمل الورشة حزمة من المواضيع الهامة للباحثين في العلوم الطبية والتي تم اختيارها تحت إشراف وحدة التعليم الطبي المستمر بكلية طب المنصورة برئاسة الدكتور مصطفى شلبي ووحدة تنمية الموارد البشرية بكلية طب المنصورة برئاسة الدكتورة رانيا بهريز.



وتأتي هذه الدورة لتشجيع شباب الاطباء للمشاركة في الأبحاث العلمية، والتي كان لها مردودها في رفع تصنيف جامعة المنصورة. ومن اجل تشجيع الباحثين تم توفير عدد ٣ أماكن مجانية بالورشة لطلاب البكالوريوس بكلية طب المنصورة بعد فحص طلبات المتقدمين بلجنة متخصصة من وحدة التعليم الطبي المستمر.



ويحاضر في ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس بكلية طب المنصورة وهم الدكتور أحمد شقير، د. حسام الفقي، الدكتور أحمد الحفناوي، الدكتور محمد عزمي خفاجي، الدكتورة دعاء شكري، الدكتور منير بهجت، الدكتور هيثم شبل، الدكتور سامح إميل، الدكتورة أميرة طمان، الدكتور أحمد شحتة، الدكتور محمد سلامة، والدكتور تامر أشرف.