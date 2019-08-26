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نقابة المعلمين تفجر مفاجأة عن واقعة إصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:20 م
معلمة الإسماعيلية
معلمة الإسماعيلية
هاني حسين
علق أمين عام نقابة المعلمين محمد عبد الله، على اتهام مدرسة بالإسماعيلية بسرقة موبايل ودخولها في صدمة عصبية، قائلًا إنه في إحدى لجان الدور الثانى بالثانوية العامة اتهمت إحدى الطالبات المعلمة "سها يوسف"، بسرقة هاتفها المحمول.

وأضاف أمين عام نقابة المعلمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كتائب الإخوان ومروجي الشائعات أساءوا للداخلية ووزارة التربية والتعليم، وروجوا الشائعات بالاعتداء على المعلمة.

وتابع أمين عام نقابة المعلمين "المعلمة دخلت في صدمة نفسية نتيجة اتهامها بسرقة هاتف محمول، وضابط الشرطة لم يدخل اللجنة وهو على علم بالقوانين والأحداث كانت خارج اللجنة".

وأكمل أمين عام نقابة المعلمين "في الأغلب الطالبة كانت لديها رغبة في الغش والمدرسة منعتها وبالتالي اتهمتها بالسرقة، والطالبة حررت محضرًا في القسم بأن المعلمة هي من سرقت الهاتف ودخلت المعلمة في صدمة، وجارٍ التحقيق في الواقعة والمعلمة متواجدة في مستشفى بمحافظة بورسعيد لتلقي العلاج".

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