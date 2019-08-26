ورشة تمثيل على هامش "الإسكندرية السينمائي"

قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع، تنظيم ورشة لدراسة التمثيل يديرها الفنان د.علاء قوقه من 5 إلى 12 أكتوبر المقبل بمركز الحرية للإبداع وإشراف د.وليد قانوش مدير المركز.
يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.
يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.