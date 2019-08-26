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فن

ورشة تمثيل على هامش "الإسكندرية السينمائي"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:12 م
الامير اباظة
الامير اباظة
أحمد إبراهيم
قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع، تنظيم ورشة لدراسة التمثيل يديرها الفنان د.علاء قوقه من 5 إلى 12 أكتوبر المقبل بمركز الحرية للإبداع وإشراف د.وليد قانوش مدير المركز.

يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

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