أيمن كامل: إنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر .. فيديو

قال أيمن كامل سفير مصر في اليابان، إن عدد السائحين الذين يزورون مصر من دولة اليابان مقدر بنحو 47 ألف، مشيرا إلى أن أعداد السائحين اليابانيين في تزايد مستمر.



وأكد كامل خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه تم تخفيض تحذيرات السفر من اليابان لمصر منذ 2018، مرددا: «130 ألف سائح ياباني كانوا يزورون مصر قبل 2010».



وتابع كامل أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر واليابان في مجال الصحة والتعليم، موضحا أن هناك خطة طموحة لإنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر.



وأشار كامل إلى أن هناك طموحات أيضا لزيادة التبادل الأكاديمي بين الجانبين المصري والياباني.