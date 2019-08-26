بعد توقف ثماني سنوات.. وزير الثقافة ومحافظ الجيزة أعادا افتتاح مكتبة البحر الأعظم

بعد توقف استمر لأكثر من ثماني سنوات أعادت وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتاح مكتبة البحر الأعظم بالجيزة بعد تطويرها وتجديدها بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الثقافة.





قالت وزيرة الثقافة إن كل منارة ثقافية يتم إنشاؤها او يعاد تشغيلها تعد معادلا موضوعيا لبناء انسان وهدم فكرة متطرفة.





وأكدت أن مسيرة إثراء البنية الثقافية فى مصر مستمرة وتأتى مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة بمثابة منارة للتنوير.



وشددت على ضرورة إعداد برنامج أنشطة يتماشى مع طبيعة المكتبة ويناسب الكثافة السكانية الضخمة الملاصقة لها ووجهت الشكر لأسرة الناقد الراحل على أبو شادي لإهدائهم المكتبة الخاصة به لتكون إحدى مكونات المكتبة العامة التى تضم أيضا 100 كتاب بطريقة برايل فى مختلف ألوان المعرفة إلى جانب الأعداد التى تم إصدارها من مجلة قطر الندى للمكفوفين وغيرها من كنوز ابداعات الفكر الإنسانى.



وأشادت بالعرض الفنى لفرقة باليه أطفال قصر ثقافة الجيزة الذى صاحب الافتتاح .



فيما ثمن محافظ الجيزة إعادة افتتاح المكتبة لما تمثله من متنفس ثقافي وفني لأهالى الجيزة والتى تخدم عددا من الأحياء التى تضم كتلة سكانية ضخمة موضحا أن المحافظة تقدم كل الدعم لها لأداء دورها التنويرى كساحة معرفية وفكرية.



وأوضح عواض أن المكتبة متوقف العمل بها منذ عام 2011 وتم تخصيصها لهيئة قصور الثقافة عام 2014 وبدأ العمل على تطويرها في 2016 وتبلغ مساحتها الكلية 3000م2 يشغل المبنى 370م2 منها والباقي مساحات خضراء وتتكون من ثلاثة طوابق ويضم بهو المدخل ، قاعة لمعارض الفنون التشكيلية ، مكتبة طفل تضم حوالي 2000 كتاب، قاعة سينما صيفية ، كشك موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب، ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة مشيرا الى الانتهاء من اعداد برنامج فكري وثقافي وفني يخدم كل الفئات العمرية خاصة الشباب والاطفال .