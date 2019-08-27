لقاء مع مسئول بثقافة كفر الشيخ

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث استمرت فعاليات برنامج يلا نرسم بقصور ثقافة "فوه، بلطيم، المركز الثقافي، برج البرلس" وبيوت ثقافة "مطوبس والزعفران والرياض"، كما نفذ قصر ثقافة صالح الشرنوبي ببلطيم كرنفالا للأطفال تضمن اكتشاف مواهب في الغناء والرسم، عرض مسرح عرائس الجوانتي، ورشة حكي لقصص الأطفال، واختتم الكرنفال بتوزيع شهادات التقدير على الأطفال المتميزين.



استقبل المركز الثقافي بكفر الشيخ ضمن برنامج "لقاء مع مسؤول" د. بثينة كشك وكيل وزاره التربية والتعليم بكفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير، حيث تخلل اللقاء أسئلة حوارية من الجمهور حول كيفية إعداد طالب المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية فى ظل النظام التعليمي الجديد، وحول الخطاب الأخير للسيد وزير التربية والتعليم، إلى جانب لقاء أدبي مع شعراء كفر الشيخ، كما تسلمت د. بثينة شهادة تقدير من مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، واختتم اللقاء بعرض فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية.



ناقش المركز الثقافي بكفر الشيخ كتاب "أبن رشد" يتناول سيرة أبن رشد الفيلسوف الإسلامي الذي عرف مفهوم التنوير بأنه "خروج الإنسان من حالة القصور التي فرضها علي نفسه حين أهمل نعمة العقل التي ميزه الله بها عن سائر الحيوانات، ويدفعه الكسل إلي الاكتفاء بالتقليد وعدم استخدام عقله".