«أحمد شوقي أمير الشعراء» بثقافة القاهرة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة نجيب الريحانى ورشة عن رأس السنة الهجرية باستخدام طباعة الاستنسل بحضانة smail garden.، ونظّم بيت ثقافة نادي الشمس مسابقة دينية للأطفال عن فريضة الحج، بينما أقامت مكتبة ورشة بعمل بنك معلومات لرواد المكتبة، كما نفّذ بيت ثقافة المدفعية مجلة عن الكاتب الصحفي أنيس منصور بمناسبة ذكرى وفاته تناولت أهم أعماله ومؤلفاته وحياته الصحفيه ونشأته.



أقام نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة عين حلوان محاضرة لشرح المكونات المادية للحاسب والمقارنة بين ال Hardware وSoftware، وفى قصر ثقافة حلوان ورشة معلقات جلد بالتعاون مع إدارة المواهب بالهيئة.



عقدت مكتبة طفل المعادي حوار مفتوح عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما استكمل برنامج أجمل الزهور الحديث عن صفة الصبر، إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة، ورشة حلي وخرز مع قراءة حرة وألعاب ذهنية، تحريك عرائس على أغاني الأطفال، حكاية قصة الوقت من ذهب وحوار عن آداب الاستئذان.



نفذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة رسم حر، إلى جانب مناقشة كتاب "السندباد البحرى" تلك الشخصية الأسطورية من ألف ليلة وليلة وهو بحار من بغداد، عاش في فترة الخلافة العباسية، ويُقال إنه تاجر بغدادي مقيم في عمان وتعد حكايته واحدة من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة التي تدور أحداثها في الوطن العربي .



نظمت ورشة لتعليم مبادئ الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بجانب حوار بعنوان "أحمد شوقي أمير الشعراء" أشهر شعراء مصر والعالم العربي الذين ظهروا في العصور الحديثة والذي اكتسب لقب أمير الشعراء، وُلد في سنة 1868 م في القاهرة، تولّت جدته من طرف أمه أمور تربيته حيث كانت تشغل منصب وصيفة لدى الخديوي إسماعيل وعندما بلغ الرابعة أنضم إلى الكتّاب وحفظ القرآن وتمكّن من القراءة والكتابة، وبدأ خلال مرحلة الدراسة بالتوجه نحو الأدب والشعر.