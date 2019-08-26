ضحية الإهمال.. طفل يلقى مصرعه نتيجة السقوط في بيارة صرف بـ الهرم ..فيديو

قال والد الطفل ياسين ضحية الغرق في بيارة صرف صحي بمنطقة الطالبية بالهرم، هاني رواش، إن البيارة مغطاة بلوح خشبي وتبعد عن نادي الطالبية 10 أمتار فقط.





وأضاف والد الطفل ياسين ضحية الغرق في بيارة صرف صحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه لا يوجد غطاء بالوعة على هذه البيارة من الأساس.





وتابع والد الطفل ياسين ضحية الغرق في بيارة صرف صحي، "ابني كان خارج من النادي مع والدته وكان يسير بجانب والدته، وفجأة سقط في البيارة لأنه كان يسير في الأمام، وتلقيت اتصال هاتفي من ابني الكبير يبلغني أن أبني ياسين سقط في بيارة".





وأكمل والد الطفل ياسين ضحية الغرق في بيارة صرف صحي، حديثه "نزلنا في البيارة عشان ندور على ابني ومكناش شايفين حاجة، واتصلنا بالحماية المدينة وفريق الاستغاثة لإنقاذ ابني ولكن فات الآوان".