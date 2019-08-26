شرفتينا ونورتينا.. كلمات رقيقة من ماكرون لـ ميلانيا ترامب



أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، بشكل خاص بالسيدة الأولي ميلانيا ترامب وذلك خلال فاعليات قمة مجموعة السبع في فرنسا.



ففي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكر الرئيس الفرنسي كلا من ترامب والسيدة الأولى على مشاركتهم في تلك القمة التي عقدت هذا العام في بياريتز.



وقال ماكرون موجها حديثه للجميع "أود أن أشكر السيدة الأولى التي كانت نشطة للغاية جنبًا إلى جنب مع زوجتي، مضيفا وموجها حديثه لميلانيا..شرفتينا بزيارتك لبلدنا، فإنت تعرفي بالطبع مدى شعبيتك في بلادنا".



وحرص ماكرون على حذب إنتباه ترامب ومنحه الفرصة للحديث للصحفيين بشأن تنظيم القمة القادمة في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيكون بجانبه بنفس التصميم والعزيمة.



وبدوره رد ترامب على ماكرون موجها الشهر إليه ولزوجته، على الإستضافة وأكد على أن بريجيت، تقوم بعمل رائع وإنها سيدة أولي عظيمة، قضت وقت جميلا بصحبة ميلانيا، وأبدي إعجابه بالمكان وبالمدينة وبفرنسا.







