خلال لقائهما.. أحمد موسى: ترامب اشتكى لـ السيسى من الإعلام الأمريكي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى خلال لقائه الرئيس السيسي من وسائل الإعلام الأمريكية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي قال «وسائل الإعلام الأمريكية لا تسلط الضوء على الصفقات الجيدة التي يعقدها، ويتحدثون عن الجوانب السيئة فقط».





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن مصر خلال لقائه الرئيس السيسى على هامش قمة فرنسا، وكيف وصف إنجازات الرئيس في مجالات عدة ومنها مجال التنمية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى «رئيس أكبر دولة في العالم تحدث عن الرئيس السيسي وحجم الإنجازات.. وأعلن تقديره للرئيس السيسي».





ويقدم الإعلامي أحمد موسى اليوم حلقة خاصة من اليابان ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد».