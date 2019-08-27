«تبسيط التراث للطفل» بثقافة القاهرة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفّذ قصر ثقافة الأسمرات ورشة رسوم متحركة للفنان رامى صبحى بتقنية الصلصال تعرفهم ماهو فن الرسوم المتحركة بكافة أنواعه وكيفية صناعة فيلم كرتون، المرحلة الأولى صناعة العروسة المستخدمة في الفيلم، المرحلة الثانية صناعة الديكور المناسب للفيلم والثالثة تحريك الفيلم ثم عملية المونتاج.



استضاف قصر ثقافة مصر الجديدة بالتعاون مع الفرع محاضرة للدكتور شريف البنداري، د. نورا عبد العظيم والأستاذة مروة الشريف عن "تبسيط التراث للطفل" تحدثوا فيها عن مقاييس الإبداع والجمال للتراث المصري وأثره على بناء الشخصية المصرية، كما تناولت معنى الشخصية المبدعة، الانتماء وحب الوطن، كما عقد نادي تكنولوجيا قصر ثقافة منشأة ناصر محاضرة مناقشة عن "الطباعة والكمبيوتر" للأستاذ حمدي لبيب، كذلك عقد محاضرة عن "الحكايات الشعبية وتأصيل القيم الإيجابية" للباحث شهاب عماشة بالتعاون مع إدارة أطلس للمأثورات الشعبية.



نفّذ بيت ثقافة دار الإشارة ورشة رسم وتصوير بدار زمان الخير للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار تبادل الخبرات بين القصر ونادي هليوليد، قامت أخصائيات من قسم المرأة بالقصر بتعليم رواد النادي عمل مفارش باستخدام ماكينة اللوم البديله لأبر التريكو، كما أقام بيت ثقافة نادى هليوليدو ورشة رسم للأطفال بمناسبة رأس السنة الهجرية.



ناقشت مكتبة الأسرة ألماظة كتاب حكي "الحج أول يوم العيد" تأليف عبد التواب يوسف، بينما أقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة حكي عن الصداقة بمناسبة اليوم العالمي للصداقة وورشة تعليم مبادئ رسم وألعاب ترفيهية.