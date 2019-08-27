تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل " باستيتشيوتو كيك من إيطاليا " لعشاق التجديد ،فهناك بعض السيدات يبحثن دائما عن كل ما هو جديد فى أصناف الطعام والحلوى .



مقادير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا

للعجين

130 جرام زبدة

130 جرام سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة بيكنج بودر

2 صفار بيض

ماء للحشوة

500 جرام حليب

100 جرام سكر

4 صفار بيض

50 جرام نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة تحضير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا

العجين



* تجهز صينية مافن



* يسخن الفرن على درجة حرارة 170



* تخلط جميع المكونات عدا البيض في العجان إلى أن يصبح ملمس العجين رملي



* يضاف البيض مع القليل من الماء إذا لزم



* يترك العجين ليرتاح



* يفرد العجين ويقسم إلى دوائر



* يرص العجين في الصينية



* تضاف الحشوة ثم توضع طبقة أخرى من العجين وتغلق جيدا



* تخبز لمدة 30 دقيقة وتترك لتبرد تماما وتقدم



الحشوة



* يسخن الحليب على النار



* يمزج البيض مع السكر ثم تضاف النشا والفانيليا



* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ثم يوضع على الحليب المتبقي ويترك مرة أخرى على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ثم يترك ليبرد تماما