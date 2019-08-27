تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل " باستيتشيوتو كيك من إيطاليا " لعشاق التجديد ،فهناك بعض السيدات يبحثن دائما عن كل ما هو جديد فى أصناف الطعام والحلوى .
مقادير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
للعجين
130 جرام زبدة
130 جرام سكر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة بيكنج بودر
2 صفار بيض
ماء للحشوة
500 جرام حليب
100 جرام سكر
4 صفار بيض
50 جرام نشا
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
العجين
* تجهز صينية مافن
* يسخن الفرن على درجة حرارة 170
* تخلط جميع المكونات عدا البيض في العجان إلى أن يصبح ملمس العجين رملي
* يضاف البيض مع القليل من الماء إذا لزم
* يترك العجين ليرتاح
* يفرد العجين ويقسم إلى دوائر
* يرص العجين في الصينية
* تضاف الحشوة ثم توضع طبقة أخرى من العجين وتغلق جيدا
* تخبز لمدة 30 دقيقة وتترك لتبرد تماما وتقدم
الحشوة
* يسخن الحليب على النار
* يمزج البيض مع السكر ثم تضاف النشا والفانيليا
* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ثم يوضع على الحليب المتبقي ويترك مرة أخرى على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ثم يترك ليبرد تماما
مقادير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
للعجين
130 جرام زبدة
130 جرام سكر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة بيكنج بودر
2 صفار بيض
ماء للحشوة
500 جرام حليب
100 جرام سكر
4 صفار بيض
50 جرام نشا
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
العجين
* تجهز صينية مافن
* يسخن الفرن على درجة حرارة 170
* تخلط جميع المكونات عدا البيض في العجان إلى أن يصبح ملمس العجين رملي
* يضاف البيض مع القليل من الماء إذا لزم
* يترك العجين ليرتاح
* يفرد العجين ويقسم إلى دوائر
* يرص العجين في الصينية
* تضاف الحشوة ثم توضع طبقة أخرى من العجين وتغلق جيدا
* تخبز لمدة 30 دقيقة وتترك لتبرد تماما وتقدم
الحشوة
* يسخن الحليب على النار
* يمزج البيض مع السكر ثم تضاف النشا والفانيليا
* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ثم يوضع على الحليب المتبقي ويترك مرة أخرى على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ثم يترك ليبرد تماما