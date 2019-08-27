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طريقة عمل باستيتشيوتو كيك من إيطاليا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:00 ص
طريقة عمل باستيتشيوتو
طريقة عمل باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل " باستيتشيوتو كيك من إيطاليا " لعشاق التجديد ،فهناك بعض السيدات يبحثن دائما عن كل ما هو جديد فى أصناف الطعام والحلوى .

مقادير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
للعجين
130 جرام زبدة
130 جرام سكر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة بيكنج بودر
2 صفار بيض
ماء للحشوة
500 جرام حليب
100 جرام سكر
4 صفار بيض
50 جرام نشا
1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير باستيتشيوتو كيك من إيطاليا
العجين

* تجهز صينية مافن

* يسخن الفرن على درجة حرارة 170

* تخلط جميع المكونات عدا البيض في العجان إلى أن يصبح ملمس العجين رملي

* يضاف البيض مع القليل من الماء إذا لزم

* يترك العجين ليرتاح

* يفرد العجين ويقسم إلى دوائر

* يرص العجين في الصينية

* تضاف الحشوة ثم توضع طبقة أخرى من العجين وتغلق جيدا

* تخبز لمدة 30 دقيقة وتترك لتبرد تماما وتقدم

الحشوة

* يسخن الحليب على النار

* يمزج البيض مع السكر ثم تضاف النشا والفانيليا

* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ثم يوضع على الحليب المتبقي ويترك مرة أخرى على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ثم يترك ليبرد تماما

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